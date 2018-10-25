У морському порту Чорноморська від спраги та голоду помирають сотні овець [ Редактировать ]
У морському порту Чорноморська вже два тижні стоїть фура з вівцями. Ще на початку жовтня 300 тварин відправили поромом до Туреччини, але там - прийняти вантаж відмовились і повернули до України.
Та й тут вівцям були не раді - митники запропонували власниці або знову переправити їх до Туреччини, або знищити. Мовляв, там тварини могли заразитися, тому ветеринари не дозволяють знову повернути їх на ферму.
Від спраги та голоду вже померло близько сотні овець, і їхні тіла залишаються в машині, створюючи жахливий сморід.
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