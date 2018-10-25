У Канаді на військових змаганнях перемогли українські сапери [ Редактировать ]
Українські сапери перемогли на військових змаганнях у Канаді. Вони показали найкращий результат серед команд із 20-ти країн світу.
Головне завдання - на швидкість відшукати та знешкодити різні види вибухівок. А ще розмінувати нашпиговане снарядами авто і за допомогою робота знищити умовну міну.
Змагання саперів у світі влаштовують щороку. Українці беруть у них участь уперше.
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