На Донбассе ранен украинский военный [ Редактировать ]
За день, 25 октября, на Донбассе ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
В течение дня боевики 5 раз открывали огонь по украинским позициям, в том числе дважды - из запрещенного Минском вооружения.
Больше всего обстрелов зафиксировано вблизи Светлодарска. Также боевики обстреливали Луганское, Авдеевку, Красногоровку и Гнутово.
"В результате боевых действий на Донецком направлении, ранили одного военнослужащего из состава объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - сообщают в штабе.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе обнаружили ракетный комплекс боевиков.
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