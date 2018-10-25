Невдала провокація: ветерани АТО запобігли зриву засідання Житомирської облдержадміністрації [ Редактировать ]
Невдала провокація. Ветерани АТО спільно з правоохоронцями запобігли черговому зриву засідання Житомирської облдержадміністрації. Кілька псевдоактивістів намагалися потрапити на сесію облради без акредитації. Свою мету охоронцям провокатори пояснити не змогли. За словами депутатів, молодики планували напад на представників опозиційних сил.
"До нас звернулися наші побратими - атовці, які воювали. І сказали - приїдьте, тому що тут готується провокація і дестабілізація. Ким, чим, якими людьми - не дуже зрозуміло. Вказували на кілька організацій, але загалом казали - тітушки приходять на сесію облради і провокують дестабілізацію", - розповідає Тарас Костанчук, керівник об'єднання учасників бойових дій "Сармат".
"Чи не єдина область Житомирська, де не створена громадська рада при ОДА. Ця вся бездіяльність органів влади призводить до того, що на громадському полі. Деякі особи почали паразитувати, використовувати різні красиві гасла. Але при цьому вирішувати свої питання - фактично займатися таким, громадським рейдерством", - говорить Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційний блок".
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