В Україні набирають обертів рейдерські захоплення. За рік зафіксували півтисячі атак на приватну власність. Серед постраждалих і вітчизняні аграрії. Подробиці чергового нападу розкажуть наші кореспонденти.

Село Сидори під Києвом. Тут у вересні невідомі захопили поле чеського агрохолдингу. 40 озброєних молодиків зайшли на територію та забрали врожай на півтора мільйона гривень.

"Планово вышли убирать урожай, не успели собрать четыре гектара, как это поле окружила группа людей на "евробляхах", все были спортивного телосложения, отстранили людей от всех процессов, заблокировали работу техники. Ну а дальше сделали то, что вы сейчас наблюдаете. Дальше урожай был вывезен в неизвестном направлении", - розповідає Олексій Сидоров, виконавчий директор чеського агрохолдингу "Ресілієнт".

Минув місяць, однак розслідування поки що не дало жодних результатів. У відповідь на звернення представників агрохолдингу лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко пообіцяв подати депутатський запит.

"Ми доб'ємося. Нам зрозуміло, що сьогоднішній режим нічого робити не буде. Вони всі повязані з цим, повязані з рейдерством, але після зміни влади, всі хто робив цей безлад, робив цей кримінальний злочин. Ми будем вимагати, щоб всі вони були покарані, кримінально всі відповідали по закону. Це буде правильно тому, що не можна людей отак оббирати по всій країні як вони роблять сьогодні", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, лідер "Опозиційного блоку".

Експерти стверджують, більшість рейдерських атак в країні проходить за подібним сценарієм. У відкритому реєстрі зловмисники змінюють власника підприємства і на підставі псевдодокументів намагаються відібрати бізнес. У Верховній Раді вже зареєстрували законопроект, який допоможе запобігти таким махінаціям.

"вже прийнятий законопроект 8121, який називається антирейдерський. він поки що завис, треба пройти в друге читання і його прийняти. він не вирішить ситуацію, якщо правоохоронні органи будуть бездіяти, але принаймні в такій ситуації нотаріуси, які роблять незаконні дії, будуть нести кримінальну відповідальність. сьогодні ти можеш поміняти власника в реєстрі і сказати мені такі документи принесли, що я можу з цим зробити і в нас з'явилось масове явище чорні нотаріуси, чорні реєстратори", - говорить Андрій Дикун, голова Всеукраїнської аграрної ради.

За даними Всеукраїнської аграрної ради, щодня в Україні реєструють більш ніж 10 скарг на рейдерські атаки. Юрій Бойко впевнений, саме через це іноземні компанії не інвестують в Україну.

"Всі ці заклики - "Давайте залучати іностранних інвесторів" - вони закінчуються от тут, на цьому полі, коли інвестор бачить як поводиться влада, не захищає його інтереси. І всі хто кришують це сьогодні правоохоронними органами і Міністерством юстиції, а це буквально дах Міністерства юстиції всюди. 500 рейдерських захватів з початку року - всюди дах Міністерства юстиції, і комісія антирейдерська, яка повинна захищати людей від рейдерів, вона фактично цими рейдерами й керувала, зокрема в цьому випадку", - заявляє Юрій Бойко, народий депутат, лідер "Опозиційного блоку".

Поки ж в Аграрній раді підприємцям радять посилити охорону та провести аудит документів і договорів оренди землі, аби бодай якось вберегтись від рейдерських атак.