У Рівному обрали запобіжний захід Ігорю Грубому. Це перший заступник голови місцевої райдержадміністрації. Його впіймали на хабарі цього тижня. Що вирішив суд - дізнаємося від Сніжани Сидорук.

До судової зали Ігоря Грубого привезли в наручниках. Чоловік ховає обличчя від камер. Капюшон знімає, лише коли до нього звертається суддя.

"- Ви раніше судимий?

- Ні.

- На якій посаді Ви працювали чи працюєте в даний час?

- Перший заступник голови райадміністрації Рівненського району".

Затримали посадовця 23 жовтня біля входу в райадміністрацію. Правоохоронці кажуть: Ігор Грубий вимагав десять тисяч доларів за земельну ділянку від місцевого жителя.

"Тільки в такому випадку він як перший заступник голови Рівненської РДА, використовуючи своє службове становище посприяє у виготовленні та погодженні усіх необхідних документів щодо забудови земельної ділянки", - говорить Галина Самолюк, слідчий ГУНП у Рівненській області.

У суді чиновник вину свою не визнає. Прокурори наполягають: він має бути заарештований. Інакше - може завадити слідству. А ще - через свої зв'язки тиснути на свідків. Якщо ж відпускати, то під заставу - мільйон гривень.

"Здійснюючи подальший моніторинг декларації встановлено що в нього та в його дружини є велика кількість грошових коштів. Позичив третім особам 43 тисячі доларів США. Перебуваючи на державній службі особа заробила 150 тисяч гривень, постає в органу досудового розслідування питання, звідки він взяв ці кошти", - заявив Максим Пандяк, прокурор військової прокуратури.

Адвокат підозрюваного зі звинуваченнями - не погоджується. Мовляв, у Грубого немає мільйонів, а переховуватися від слідства - не збирається. До того ж у нього хвора мати, за якою треба доглядати.

"Я прошу все таки суд, опираючись на практику ЄС з прав людини, обрати запобіжний захід моєму підзахисному менш суворий, не пов'язаний з триманням під вартою", - говорить Андрій Колесник, адвокат.

Засідання з перервами тривало майже чотири години. У результаті суд відправив чиновника на два місяці в СІЗО. Щоправда, посадовець зможе вийти на волю, якщо сплатить заставу - 282 тисячі гривень. До речі, саме такого хабара він вимагав.