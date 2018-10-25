У Рівному обрали запобіжний захід заступнику голови місцевої райдержадміністрації [ Редактировать ]
У Рівному обрали запобіжний захід Ігорю Грубому. Це перший заступник голови місцевої райдержадміністрації. Його впіймали на хабарі цього тижня. Що вирішив суд - дізнаємося від Сніжани Сидорук.
До судової зали Ігоря Грубого привезли в наручниках. Чоловік ховає обличчя від камер. Капюшон знімає, лише коли до нього звертається суддя.
"- Ви раніше судимий?
- Ні.
- На якій посаді Ви працювали чи працюєте в даний час?
- Перший заступник голови райадміністрації Рівненського району".
Затримали посадовця 23 жовтня біля входу в райадміністрацію. Правоохоронці кажуть: Ігор Грубий вимагав десять тисяч доларів за земельну ділянку від місцевого жителя.
"Тільки в такому випадку він як перший заступник голови Рівненської РДА, використовуючи своє службове становище посприяє у виготовленні та погодженні усіх необхідних документів щодо забудови земельної ділянки", - говорить Галина Самолюк, слідчий ГУНП у Рівненській області.
У суді чиновник вину свою не визнає. Прокурори наполягають: він має бути заарештований. Інакше - може завадити слідству. А ще - через свої зв'язки тиснути на свідків. Якщо ж відпускати, то під заставу - мільйон гривень.
"Здійснюючи подальший моніторинг декларації встановлено що в нього та в його дружини є велика кількість грошових коштів. Позичив третім особам 43 тисячі доларів США. Перебуваючи на державній службі особа заробила 150 тисяч гривень, постає в органу досудового розслідування питання, звідки він взяв ці кошти", - заявив Максим Пандяк, прокурор військової прокуратури.
Адвокат підозрюваного зі звинуваченнями - не погоджується. Мовляв, у Грубого немає мільйонів, а переховуватися від слідства - не збирається. До того ж у нього хвора мати, за якою треба доглядати.
"Я прошу все таки суд, опираючись на практику ЄС з прав людини, обрати запобіжний захід моєму підзахисному менш суворий, не пов'язаний з триманням під вартою", - говорить Андрій Колесник, адвокат.
Засідання з перервами тривало майже чотири години. У результаті суд відправив чиновника на два місяці в СІЗО. Щоправда, посадовець зможе вийти на волю, якщо сплатить заставу - 282 тисячі гривень. До речі, саме такого хабара він вимагав.
по теме
Суд Росії визнав законним вирок для Євгена Панова
Панова затримали разом з Андрієм Захтеєм у серпні 16го, як "групу українських диверсантів". Російські силовики приписали їм підготовку терактів на півострові.
Приговор украинцу Панову в России оставили без изменений
Верховный суд России оставил в силе приговор украинцу Евгению Панову
У Німеччині чоловік підкидав у магазини отруєне дитяче харчування
Чоловік підкинув на полицю супермаркету отруєні продукти та вимагав заплатити 12 мільйонів євро
У Рівному масово гинуть голуби
Мертві птахи скрізь - у парках, скверах, і особливо багато поблизу водойм - що це, інфекція чи справа рук людини?
На Волині відправили у в'язницю засудженного за вбивство школяра
Трагедія, нагадаю, сталась у січні цього року. 15-ти річний житель села Охнівка застрелив із мисливської рушниці 16-ти річного школяра
Невдала провокація: ветерани АТО запобігли зриву засідання Житомирської облдержадміністрації
Невдала провокація. Ветерани АТО спільно з правоохоронцями запобігли черговому зриву засідання Житомирської облдержадміністрації. Кілька псевдоактивістів намагалися потрапити на сесію облради без акредитації. Свою мету охоронцям провокатори пояснити не змогли