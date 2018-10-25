На Одещині не вщухають пристрасті навколо курортного селища Затока. Щотижня місцеві жителі протестують, перекривають траси, намагаючись привернути увагу до своїх проблем. Сьогодні вони пікетували обласну державну адміністрацію. Чого вимагали - про це далі.

Близько півсотні гектарів морського узбережжя. Жителі Затоки стверджують: саме ці пляжі місцеві депутати намагаються віддати приватникам. Нібито під садівництво, а насправді - під забудову. Кажуть: скандальні рішення селищна рада ухвалювала пізно ввечері на таємній сесії. А їй передували так звані громадські слухання: з бійками й тітушками.

"Тех людей - жителей Затоки, эти же титушки, если так их называть, не пустили в зал! Если кто-то в зале начинал что-то говорить, обсуждать, не давали разговаривать. То есть это были не общественные", - заявляє Василь Наумчик, житель Затоки.

Дачники та місцеві жителі дії влади вважають незаконними. Після чисельних акцій протесту сьогодні вони прийшли до обладміністрації - наполягали на зустрічі з губернатором. Головна вимога - посприяти скасуванню скандальних рішень. Інакше - держава може втратити унікальний курорт.

"Не будет территории для отдыха потому, что будут застроены пляжи! Будут стоять коттеджи прямо на побережье и вся территория, которая принадлежала сегодня народу, она будет просто застроена", - говорить Валентина Гончаренко, голова об'єднання садових кооперативів у Затоці.

До людей вийшов заступник голови області. І пообіцяв вивчити документи. До речі, нині їх вилученням у Затоці займається районна прокуратура. Там відкрили кримінальне провадження. Допитують представників селищної ради, депутатів. Підозрюваних поки що немає.

"Зараз перевіряється інформація щодо громадських слухань, тобто як вони проходили, які рішення там були прийняті. Це треба вивчити, оскільки відповідно до закону слухання мають передувати сесії", - говорить Інна Верба, прес-секретар прокуратури Одеської області.

У самій селищній раді переконують: усе відбувалося в правовому полі. Протестувальників називають недобросовісними підприємцями, а свої дії - лише спробою інвентаризувати землю.

"Мы начали эту инвентаризацию, начали выявлять, что у нас огромное количество самозахвата и самовольно построенных зданий, сооружений. Конечно, многим людям это не нравится", - говорить В'ячеслав Бокій, секретар селищної ради Затоки.

У понеділок у Затоці знову сесія. Цього разу - звичайна. Місцеві жителі планують прийти туди зі своїми питаннями до депутатів. Отже, силове протистояння може повторитися.