Авто на "евробляхах" попало в двойное ДТП с автобусом (фото) [ Редактировать ]
Во Львове, на улице Стрыйской, водитель авто на польских номерах въехал одновременно в автобус с пассажирами и в дерево и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает "Захід.нет".
В автобусе находилось около 50 человек.
По словам водителя автобуса, автомобиль BMW-525 на большой скорости выехал на встречную полосу и устроил аварию. Пока водитель автобуса выбирался из кабины, и водитель, и пассажир BMW скрылись с места происшествия, бросив машину.
У автобуса разбито лобовое стекло и поврежден бампер.
Пассажиры автобуса не пострадали. Сейчас полицейские разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП.
Ранее мы писали о том, что на Леси Украинки как автокран снес два десятка авто.
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