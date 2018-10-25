Во Львове, на улице Стрыйской, водитель авто на польских номерах въехал одновременно в автобус с пассажирами и в дерево и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает "Захід.нет".

В автобусе находилось около 50 человек.

По словам водителя автобуса, автомобиль BMW-525 на большой скорости выехал на встречную полосу и устроил аварию. Пока водитель автобуса выбирался из кабины, и водитель, и пассажир BMW скрылись с места происшествия, бросив машину.

У автобуса разбито лобовое стекло и поврежден бампер.

Пассажиры автобуса не пострадали. Сейчас полицейские разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП.

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