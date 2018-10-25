Європарламент визнав, що Росія порушує міжнародне право в Азовському морі - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Європарламент визнав, що Росія порушує міжнародне право в Азовському морі. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Петро Порошенко. Президент подякував парламентаріям за підтримку.
Резолюція закликає держави-члени ЄС продовжити політику санкцій у разі подальшої ескалації конфлікту.
В документі також є пункт про створення посади представника Євросоюзу з питань Криму й Донбасу, який працюватиме й над врегулюванням ситуації на Азові.
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