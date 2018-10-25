На Донбасі знищили трьох бойовиків

Починаємо з новин фронту - від початку доби там поранено нашого бійця. Зранку окупанти поновили провокації поблизу Авдіївки, Красногорівки та Гнутового. Ще один армієць постраждав напередодні - російські найманці 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Із різних видів зброї - атакували Катеринівку, Піски, Мар'їнку, Гнутове та Водяне