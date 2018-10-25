На Донбасі поранили українського військового [ Редактировать ]
На передовій сьогодні - один поранений. Українських військових бойовики обстрілювали п'ять разів.
Найскладніша ситуація на Світлодарській дузі. Там противник застосував заборонену зброю - міномети сто двадцятого калібру та бронетехніку.
Нашим армійцям довелося відкривати вогонь у відповідь. Гаряче й на Донецькому напрямку. Дісталося захисникам Авдіївки й Красногорівки.
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