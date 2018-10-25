Лига Европы: результаты матча "Ворскла" - "Карабах" [ Редактировать ]
В четверг, 25 октября, "Ворскла" в Баку с минимальным счетом одолела местный "Карабах", пишет издание "УП".
Игра прошла при игровом преимуществе хозяев поля, но забила гол в этот вечер только украинская команда. В первом тайме у обеих ворот можно вспомнить лишь удар головой Мичела после подачи стандарта, но мяч пролетел над воротами "Ворсклы".
На старте второго тайма "Ворскла" открывает счет в матче. Владислав Кулач решил пробить метров с 27-ми и мяч после ошибки вратаря "Карабаха", бразильца Вагнера да Силвы, залетел в угол ворот - 0:1.
У азербайджанской команды было не так много моментов, чтобы сравнять счет. На 52-й минуте удар Абделла Зубира, и Богдан Шуст вытащил мяч из под перекладины ворот. Уже в добавленное арбитром время опасно бил с нескольких метров Дональд Герье, но не попал в ворота. В "Ворсклы" стоит отметить удар с метров 20-ти Павла Ребенка и мяч пролетел рядом со штангой.
Ранее мы публиковали результаты матча Лиги наций между Украиной и Чехией.
по теме
Лига Европы УЕФА: расписание и результаты матчей
Финал турнира состоится 29 мая 2019 года на стадионе "Олимпийский" в Баку
Лига Европы УЕФА: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию положение команд во втором по значимости клубном турнире Европы
"Ренн" - "Динамо": онлайн трансляция матча Лиги Европы
25 октября киевское "Динамо" сойдется в очном противостоянии с французским "Ренном"
Ночь перед экзаменом. Почему матч против "Ренна" так важен для "Динамо"?
Матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против французского "Ренна", чуть ли не ключевой поединок для Хацкевича и его подопечных
"Ренн" - "Динамо": история и факты
Уже 25 октября киевляне проведут второй выездной поединок в Лиге Европы против французского "Ренна"