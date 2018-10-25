В четверг, 25 октября, "Ворскла" в Баку с минимальным счетом одолела местный "Карабах", пишет издание "УП".

Игра прошла при игровом преимуществе хозяев поля, но забила гол в этот вечер только украинская команда. В первом тайме у обеих ворот можно вспомнить лишь удар головой Мичела после подачи стандарта, но мяч пролетел над воротами "Ворсклы".

На старте второго тайма "Ворскла" открывает счет в матче. Владислав Кулач решил пробить метров с 27-ми и мяч после ошибки вратаря "Карабаха", бразильца Вагнера да Силвы, залетел в угол ворот - 0:1.

У азербайджанской команды было не так много моментов, чтобы сравнять счет. На 52-й минуте удар Абделла Зубира, и Богдан Шуст вытащил мяч из под перекладины ворот. Уже в добавленное арбитром время опасно бил с нескольких метров Дональд Герье, но не попал в ворота. В "Ворсклы" стоит отметить удар с метров 20-ти Павла Ребенка и мяч пролетел рядом со штангой.

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