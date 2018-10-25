Сын убитого журналиста Хашогги уехал из Саудовской Аравии [ Редактировать ]
Старший сын убитого оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги уехал из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Daily Sabah.
Салах Хашогги имеет двойное гражданство Саудовской Аравии и США, из-за этого ему запретили поездки за границу.
Сообщается, что сын убитого журналиста оставил королевство в среду, 24 октября.
Правозащитная группа Human Rights Watch в Facebook также подтвердила эту информацию.
"Подтверждено, что сын Джамаля Хашогги, Салах и его семья, наконец уехали из Эр-Рияда, Саудовской Аравии, и на пути в США. Запрет на поездки снят", – сказано в сообщении.
Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.
19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.
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