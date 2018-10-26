Пентагон посилює захист на кордоні з Мексикою [ Редактировать ]
Пентагон спорядить кілька сотень солдатів на кордон із Мексикою. Військові дбатимуть про матеріальне забезпечення: встановлюватимуть намети, допомагатимуть із транспортом та іншими потребами, - повідомляє агенція "Франс Прес".
Як відомо, до південного кордону США прямує караван мігрантів із Центральної Америки. Тисячі чоловіків, жінок і дітей тікають від насильства, злиднів та корупції на батьківщині. За деякими даними, їхня кількість сягнула вже 10 тисяч людей.
"Я хочу передати президентові Трампу, що ми звичайні, працьовиті люди, які можуть допомогти країні. Нас дискримінують за те, що ми бідні, але ми хочемо і можемо працювати. Як він може казати дитині або матері, що вони терористи? Ми не терористи і не злодії. Ми прості люди, які хочуть допомогти своїм сім'ям", - говорить Хосе Луїс Гонсалес, мігрант з Гондурасу.
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