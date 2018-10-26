Известный артист Николай Караченцов скончался в Москве 26 октября. Ему было 73 года.

О дате и месте прощания с Николаем Петровичем будет объявлено дополнительно, сообщает dni.ru.

В сентябре 2017 года Караченцову поставили диагноз - рак.

Также Николай Петрович так и не смог оправиться после страшной аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года: артист, узнав о смерти тещи, поспешил с дачи в Москву. На обледенелой дороге Мичуринского проспекта Volkswagen Passat, за рулем которого был Караченцов, занесло и машина протаранила столб. С черепно-мозговой травмой актера доставили в Институт Склифосовского. 26 дней он находился в коме.

Через 12 лет он снова попал в ДТП. Автомобиль, в котором ехал Караченцов, протаранила "Газель". От удара иномарка перевернулась. За рулем в тот момент находилась жена артиста. Караченцов был госпитализирован с сотрясением мозга. Спустя три дня его выписали.

Николай Караченцов - советский и российский актер театра и кино. В 1963 году он поступил в Школу-студию МХАТ. После учебы его распределило в "Ленком", где он сыграл одну из своих самых известную роль - графа Резанова. Рок-опера "Юнона и Авось" стала визитной карточкой не только "Ленкома", но и самого Караченцова.

Днем ранее в США умер известный голливудский актер Джеймс Карен.