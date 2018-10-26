Умер Николай Караченцов: 10 песен актера из культовых фильмов (видео) [ Редактировать ]
26 октября умер знаменитый актер Николай Караченцов. Он не дожил один день до своего 74-летия.
Караченцов сыграл и спел в сотнях фильмов, мультфильмов и спектаклей. Многим зрителям он запомнился не только как актер театра и кино, но и как исполнитель душевных песен:
1. "Юнона и Авось" - "Я тебя никогда не забуду"
2. "Собака на сене" - "Серенада Рикардо"
3. "Маленькое одолжение" - "Кленовый лист"
4. "Белые росы" - "Страдания"
5. "Приключения электроника" - "Песенка Урри"
6. "Батальоны просят огня" - "Минуты тишины"
7. "Трест, который лопнул" - "Суть джентльмена"
8. "Трехгрошовая опера" - "Песня Мэкки-ножа"
9. "Светлая личность" - "Давай поговорим"
10. "Воскресный папа" - "И с кого теперь нам спрашивать"
Николай Караченцов скончался в Москве 26 октября, через год после того, как ему поставили диагноз - рак.
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