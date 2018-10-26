26 октября умер знаменитый актер Николай Караченцов. Он не дожил один день до своего 74-летия.

Караченцов сыграл и спел в сотнях фильмов, мультфильмов и спектаклей. Многим зрителям он запомнился не только как актер театра и кино, но и как исполнитель душевных песен:

1. "Юнона и Авось" - "Я тебя никогда не забуду"

2. "Собака на сене" - "Серенада Рикардо"

3. "Маленькое одолжение" - "Кленовый лист"

4. "Белые росы" - "Страдания"

5. "Приключения электроника" - "Песенка Урри"

6. "Батальоны просят огня" - "Минуты тишины"

7. "Трест, который лопнул" - "Суть джентльмена"

8. "Трехгрошовая опера" - "Песня Мэкки-ножа"

9. "Светлая личность" - "Давай поговорим"

10. "Воскресный папа" - "И с кого теперь нам спрашивать"

Николай Караченцов скончался в Москве 26 октября, через год после того, как ему поставили диагноз - рак.