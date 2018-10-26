В садике перерезали 14 детей кухонным ножом (видео) [ Редактировать ]
В китайском городе Чунцине произошло чудовищное преступление, женщина с кухонным ножом напала на малышей у ворот детского сада.
Она ударила ножом не менее четырнадцати детей, подкараулив их после утренней зарядки, сообщает местное издание dwnews.com.
Преступницу обезвредили сотрудники детского сада, после чего сюда приехала полиция. О количестве выживших малышей пока не сообщается.
Также появилось видео с места ЧП, на котором видно нескольких выживших детей, стоящих в крови:
Ранее на Прикарпатье родила мальчика и жестоко расправилась с ним ножом.
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