Сочетаем вкусно: о лучших парах вина и сыра от экспертов АЛКОМАГ [ Редактировать ]
Вино – интересный напиток. Его вкусом можно наслаждаться без добавок, но в компании с правильно подобранным блюдом или закуской, оно может раскрыться в новых, восхитительных ракурсах. Среди огромного разнообразия блюд сыр считается одной из наиболее универсальных закусок к вину. Но и вино, и сыр бывают разными. Давайте научимся сочетать их правильно!
На сайте https://alcomag.com.ua/vino/ АЛКОМАГ собрал изумительную коллекцию вин, в которой каждый ценитель найдет что-то по своему вкусу. А начинающим ценителям вина помогут определиться наши персональные сомелье.
Белое вино
Белые винные сорта лучше всего сочетается с сыром. Этому способствует отсутствие в большинстве таких напитков танинной структуры, которая делает вкус более терпким и усложняет нашу задачу. Единственный вид сыра, который не стоит подавать в паре с белыми винами – это голубой с плесенью. С остальных проблем обычно не возникает. Голубая плесень имеет более яркий вкус, по сравнению с белым вином, она легко заглушает его, и мы можем попросту ничего не почувствовать.
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Красное вино
Если вы хотите подать с сыром насыщенные напитки, например, Каберне Совиньон или Шираз, имеющие характерную танинную структуру, выбирайте такие сорта сыра, которые будут не менее яркими и насыщенными. Здесь нам нужен продукт, который не позволит себя затмить. Лучше всего с этой задачей справятся соленые и твердые сорта. Подать их можно с ароматным поджаренным хлебом.
Если вам попалось более сухое и пряное по вкусу вино, стоит выбрать сыр, который сможет смягчить кислотность и горчинку напитка, то есть более мягкий.
Для более легких и неагрессивных красных сортов, наподобие Пино Нуар и Божоле лучше всего подойдут полутвердые сорта с ореховым послевкусием или ароматизированные сыры. Отличным вариантом станет традиционный Таледжио. Если вы отдаете предпочтение мягкому и сливочному вкусу, поэкспериментируйте с бри или камамбером.
Десертное вино
В европейской традиции десертные вина очень популярны в качестве напитка, завершающего трапезу. Обычно их подают после основных блюд в сопровождении сырной тарелки. Для нас сочетание сыра со сладким – может показаться несколько экстравагантным, а очень зря, ведь даже самые яркие плесневелые сорта не смогут перебить вкус настоящего портвейна. Кроме того, сладкие оттенки откроют для вас новые, очень интересные грани сырного вкуса.
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