"Укрпочта" закроет тысячи отделений [ Редактировать ]
Публичное акционерное общество "Укрпочта" намерено прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности в случае неповышения тарифов на доставку.
"Мы подготовили антикризисный план, который внедрим с 1 ноября, если тариф не будет утвержден. Это значит, что "Укрпочта" будет вынуждена оптимизировать сеть в селах, которую выстроила на доставку пенсий. С 1 января 2019 года не доставляем пенсии, закрываем 5-7 тысяч отделений в сельской местности, увольняем часть административного и производственного персонала", - сказал генеральный директор "Укрпочты" Смилянский в интервью газете "Урядовий кур’єр".
По словам Смилянского, еще в ноябре прошлого года ПАО обращалось к Министерству инфраструктуры, Министерству экономического развития и торговли, а также Министерства социальной политики и пенсионного фонда с просьбой о повышения тарифа, который не повышался с 2004 года.
При этом актуализация пенсионного тарифа для "Укрпочты" не была предусмотрена даже в проекте государственного бюджета на 2019 год.
Кроме этого "Укрпочта" вводит новою систему работы отделений и почтальонов.
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