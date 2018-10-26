Судья Голосеевского районного суда г. Киева Юрий Юрьевич Мазур, скрывающийся в Фейсбуке под ником Yurich Ayvaz обвинил харьковского бизнесмена Ярославского в давлении на суды Украины и на него в частности, заявив, что теперь он лично позаботится о том, чтобы Ярославский и его сообщники попали за решетку.

"Сейчас мне звонят неизвестные, представляются журналистами, сообщают подробности моих встреч и телефонных звонков. Упоминаются юристы Альфа-Банка, группы АИС, мои коллеги и бывший руководитель суда, где сегодня я работаю", - рассказал Yurich Ayvaz, он же Мазур, судя по комментариям его подписчиков под данным постом на страничке в Facebook.

Так же, судья пояснил, что вчера днем рядом СМИ была распространена информация о том, что он оказывает содействие и поддержку скандальному политику Дмитрию Святашу, ссылаясь на тесное общение судьи с адвокатами народного депутата и самим Дмитрием Святашем. На подобные обвинения Юрий Юрьевич отметил, что судьи всегда общались и будут общаться в формальной и неформальной обстановке по разным вопросам с адвокатами. Также он отметил, что общался и будет общаться со своими коллегами, несмотря на то, сколько грязи на них вылито. В том числе и с Николаем Шкирай, к которому судья питает глубокое уважение.

Кроме этого, Юрий Мазур отметил, что на стороне Ярославского и его группы DCH находятся правоохранители и даже Национальное агентство (АРМА), которое было создано для борьбы с коррупцией, но в руках олигарха превратилось в карманный орган для рейдерства.

"Это отвратительные примеры давления на правосудие и видеть подобное от "самого богатого человека Харькова" просто стыдно и низко" - отмечает судья.