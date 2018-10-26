Поезд насмерть сбил киевлянина возле Ocean Plaza (видео) [ Редактировать ]
В Голосеевском районе Киева поезд насмерть сбил пешехода, который переходил пути на улице Николая Гринченко возле ТЦ Ocean Plaza.
ЧП случилось в 08:55 26 октября, машинист сообщил о наезде на пешехода и, согласно инструкции, поезд продолжил движение, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Прибывшая бригада медиков констатировала смерть 30-летнего мужчины-строителя, который спешил на работу и не дошел 100 метров.
Сообщается, что на данном участке подобные случаи происходят регулярно.
Ранее поезд "Интерсити" переехал мужчину в Киеве.
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