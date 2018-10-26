В Голосеевском районе Киева поезд насмерть сбил пешехода, который переходил пути на улице Николая Гринченко возле ТЦ Ocean Plaza.

ЧП случилось в 08:55 26 октября, машинист сообщил о наезде на пешехода и, согласно инструкции, поезд продолжил движение, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Прибывшая бригада медиков констатировала смерть 30-летнего мужчины-строителя, который спешил на работу и не дошел 100 метров.

Сообщается, что на данном участке подобные случаи происходят регулярно.

Ранее поезд "Интерсити" переехал мужчину в Киеве.