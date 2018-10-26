В Соломенском районе Киева пропал 11-летний мальчик. Школьник ушел утром на занятия, после чего связь с ним оборвалась, сообщает "Информатор".

25 октября Тимур Голубовский вышел около 8:00 из дома по адресу улица Белогородская, 12 и должен был направится в школу. Однако ребенок пропал. Мальчик был одет в синюю кофту, бежевые штаны и черные кроссовки. При себе у него был черный рюкзак. Рост Тимура - 163 сантиметров, он плотного телосложения и выглядит на 13-14 лет. Цвет глаз - серый, волосы черные.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении 5-классника, звоните на номер "102". Также можно связаться с мамой мальчика по телефону (068) 492-04-91 (Светлана).

На днях в Киеве пропала 16-летняя школьница.