В Киеве пропал 11-летний мальчик [ Редактировать ]
В Соломенском районе Киева пропал 11-летний мальчик. Школьник ушел утром на занятия, после чего связь с ним оборвалась, сообщает "Информатор".
25 октября Тимур Голубовский вышел около 8:00 из дома по адресу улица Белогородская, 12 и должен был направится в школу. Однако ребенок пропал. Мальчик был одет в синюю кофту, бежевые штаны и черные кроссовки. При себе у него был черный рюкзак. Рост Тимура - 163 сантиметров, он плотного телосложения и выглядит на 13-14 лет. Цвет глаз - серый, волосы черные.
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении 5-классника, звоните на номер "102". Также можно связаться с мамой мальчика по телефону (068) 492-04-91 (Светлана).
На днях в Киеве пропала 16-летняя школьница.
по теме
В Киеве пропала восьмиклассница (фото)
Полиция Киева разыскивает 13-летнюю школьницу
У столиці закриють станції велопрокату
30 станцій, сотня велосипедів і тисячі користувачів. Так райдужно розпочав роботу сервіс байкшерингу в Києві. Велопрокат відкрився в липні, та вже за кілька місяців кияни зрозуміли, що сервіс можуть назавжди закрити
В Киеве пенсионерка выпрыгнула с 9 этажа
Жуткая трагедия произошла в одном из спальных районов Киева в четверг, 25 октября
В Киеве произошло жуткое ДТП из-за собаки
В одном из столичных районов произошло страшное ДТП, в результате которого пострадал один человек
Масштабна ДТП у центрі столиці: подробиці інциденту
Усе сталося близько 9-ї ранку. У щільному потоці машин на Бульварі Лесі Українки автокран влетів у вантажну газель. Уже далі, за принципом доміно, обидві машини протаранили автівки, які стояли попереду - на світлофорі