За останній рік довіра громадян України до судів завдяки судовій реформі зросла до 20% . Про це свідчать результати Всеукраїнського опитування громадян щодо незалежності та підзвітності судової влади та сприйняття судової реформи, проведеного у вересні 2018 року компанією Gfk Ukraine за ініціативою Програми USAID Реформування сектору юстиції "Нове правосуддя".

Експерти програми констатували, що завдяки реформі рівень довіри до судів має тенденцію до збільшення. Так за 2018 рік рівень довіри суспільства до судів зріс на 6%, порівняно з 12% довіри, які було зафіксовано за результатами аналогічних соціологічних замірів, проведених Програмою USAID Реформування сектору юстиції "Нове правосуддя" у 2017 році. Зважаючи, що у 2015 року цей показник становив 5%, у 2018 році довіра населення до судів завдяки проведенню реформи збільшилась у чотири рази.

Експерт програми USAID Томас Вертелецький зауважив позитивну динаміку підвищення довіри українців до судової системи, адже станом на 2015 р. вона була критично низькою – 5%.

Як свідчать результати соціологічного опитування, сьогодні рівень довіри українців до судів більший, ніж до Верховної Ради (11%), політичних партій (13%), Кабінету Міністрів (13%), Президента (15%), а також Національного агентства з питань запобігання корупції (15%).

Значна частина українців (34%) сподівається на те, що завдяки судовій реформі покращиться ситуація в країні в цілому.

Опитуванням було охоплено 2478 громадян у всіх регіонах України, окрім Криму, непідконтрольних уряду територій та зони проведення операції Об’єднаних сил. Дослідження проводили з 12 вересня по 1 жовтня 2018 р.

Опитувальник було розроблено українськими та міжнародними експертами.