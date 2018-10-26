Ученые из Швейцарии заявили, что вино защищает от рака легких. Специалисты пояснили, что ресвератрол, который содержится в вине, способен уменьшить размеры опухолей при онкологических заболеваниях, сообщает Daily Mail.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые из Университета Женевы провели эксперимент на мышах. Результате 26-недельного исследования показали, что ресвератрол способен уменьшить размеры опухолей при онкологических заболеваниях на 45%.

Специалисты также давали ресвератрол мышам, которые не были больны раком. В итоге выяснилось, что вещество помогает предотвратить онкологические заболевания в 87% случаев.

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