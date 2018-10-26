Поющая ослица покорила пользователей сети (видео) [ Редактировать ]
Ослица из Ирландии, которая умеет петь, стала настоящей сенсацией в сети. Видео выступления опубликовал местный житель, который навещает ослицу в течение года, сообщает ABC News.
"Она живет примерно в 20 минутах от меня в Турене, Коннемара", - подписал видео мужчина и добавил, что знает семью, которая владеет ослицей, и приносит талантливому животному морковь, хлеб и печенье с имбирем.
"Я пытаюсь ее навещать по возможности, потому что она очаровательна, такая дружелюбная и нежная. Это видео показалось мне смешным, поэтому я просто разместил его. Я не думал, что оно станет вирусным".
Животные очень умные и способны к обучению. Так, в мужском монастыре научили молиться попугая.
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