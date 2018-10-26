Заживо похований. На Прикарпатті мешкає чоловік, якого вже десять років вважають померлим. Псевдонебіжчик має навіть свідоцтво про власну смерть, і могилу - де він нібито лежить. Як таке можливо? - розкаже Жанна Дутчак.

Невеличка комірчина під сходами у двоповерхівці Івано-Франківська. Уже чотири роки тут мешкає Яків Мокрицький. Днями до нього навідалися представники муніципальної варти. Викликали їх мешканці будинку, які просили виселити небажаного сусіда.

"Коли він вип'є, він погрожує людям фізичною розправою, матюкається, у двері деколи стукає, кричить, що я тут живу, я тут буду жити", - говорить Микола Ванченко, головний інспектор КП "Муніципальна варта Івано-Франківська".

Встановити особу безхатька інспектори змогли не відразу. Єдиний документ, який був у чоловіка - свідоцтво про власну смерть, датовану 2008 роком.

"Як він пояснив, в 2008-му році він поїхав в іншу область працювати. Його дружина написала заяву, що він пропав безвісті. Після чого було знайдено невідомий труп, який вона упізнала як свого чоловіка Мокрицького", - говорить Андрій Кабанов, головний інспектор КП "Муніципальна варта Івано-Франківська".

Яків жив у цьому будинку із сім'єю у квартирі на першому поверсі. Кілька років тому жінка померла, а ось дочка і досі тут мешкає. Та приймати батька відмовляється.

"Його донька, вона каже: він нас бив, він нас обіжав з мамою. Вона не хоче його взяти в квартиру".

Якову Мокрицькому - 58. За фахом технік. Де був увесь цей час розповідає неохоче. Нібито працював на будівництві в Одесі. Те, що його вже поховали, дізнався, повернувшись додому. Через відсутність паспорта - жодних соціальних виплат не отримує. Перебивається випадковими заробітками.

"На вокзалі на одному і на другому, помагаю людям - воду принести, мусор винести, ящики потягати", - говорить Яків Мокрицький, безхатько.

Паспорт Яків досі не зробив, бо мовляв - процедура затяжна і дороговартісна. У міграційній службі запевняють - готові допомогти.

"Якщо в людини буде рішення суду, щоб анулювати актовий запис про смерть, він отримає свідоцтво про народження або він отримає витяг і ми, згідно тих документів, ми зможемо відновити йому паспорт громадянина України", - говорить Орест Рудницький, заступник начальника управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області.

Та, схоже, новий паспорт для Якова Мокрецького - сьогодні не головна проблема. Він більше переймається, де дістати чоботи на зиму. Адже нині в його гардеробі тільки літнє взуття.