Министерство финансов подтвердило осуществление Украиной двух выпусков еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда долларов, ранее полученную из источников на рынке. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Ставка доходности пятилетних облигаций, выпущенных на сумму 750 миллионов долларов с конечным сроком погашения 1 февраля 2024 года, составила 8,994% годовых.

Ставка доходности десятилетних облигаций, выпущенных на сумму 1,250 миллиарда долларов с конечным сроком погашения 1 ноября 2028 года, составила 9,750% годовых.

По информации министерства, расчеты по новому выпуску должны состояться 1 ноября 2018 года.

Отмечается, что в процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг около 390 инвесторов выразили заинтересованность в приобретении новых украинских облигаций на общую сумму 4,9 миллиарда долларов. Минфин ожидает, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже "B-" рейтинговым агентством Standard&Poor's и "B-" рейтинговым агентством Fitch.

Также сообщается, что привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета и на выплату краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в феврале 2019 года на 725 миллионов долларов. Организаторами транзакции выступили банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

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