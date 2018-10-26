Петро Порошенко відвідав перший Форум регіонів України та Білорусі [ Редактировать ]
Петро Порошенко сьогодні з робочою поїздкою у Гомелі. Там проходить перший Форум регіонів України та Білорусі. Перед початком заходу Глава держави зустрівся з українською громадою та поспілкувався віч-на-віч з Олександром Лукашенком.
На форумі ж Порошенко наголосив, що Білорусь - один з головних стратегічних партнерів України, згадав спільні проекти в галузі інвестицій та аграрного машинобудування. Сам форум став майданчиком для популяризації українських виробників у Білорусі. У ньому взяли участь 250 вітчизняних підприємств.
"Сьогодні Гомель став першим містом, який прийняв захід нового формату українсько-білоруського співробітництва - Форум регіонів України та Білорусі. На цей день він перетворився на центр проведення єднання культур двох дружніх народів", - заявив Петро Порошенко, президент України.
"Высокий уровень представительства регионов обоих государств говорит о том, что и в Беларуси, и в Украине есть колоссальный запрос общества на дальнейшее развитие отношений и укрепление традиций дружбы и добрососедства", - заявив Олександр Лукашенко, президент Республіки Білорусь.
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