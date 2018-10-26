У Лондонському зоопарку вже святкують Геловін [ Редактировать ]
У Лондонському зоопарку вже святкують Геловін. У вольєрах капуцинів, горил та жирафів - працівники розклали гарбузи зі страхітливим різьбленням. Тварини охоче ласували подарунками.
Щоправда, до смаку гостинці припали не всім - одна з горил жбурляла шматки гарбуза вусібіч.
"Геловін наближається. Тому, згідно з усіма традиціями, ми щороку прикрашаємо звіринець. І звісно, декоруємо вольєри головним символом свята - гарбузами. Таке оздоблення відвідувачам до вподоби - особливо дітям. Утім, якщо раніше ми використувавали гарбузи хіба як прикрасу - цьогоріч усе інакше: ми дозволили тваринам ними поласувати. А з деяких зробили імровізовані миски для їжі", - говорить Деніел Сіммондс, директор лондонського зоопарку.
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