В США задержан мужчина, который может быть причастен к отправке посылок с самодельными взрывными устройствами. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, он задержан сотрудниками федеральных органов правопорядка в южной Флориде.

Информация о его личности и о месте задержания пока не раскрывается.

Ранее мы писали о том, что разосланные в США бомбы были собраны по инструкциям из интернета.