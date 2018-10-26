Рассылка бомб в США: задержали главного подозреваемого [ Редактировать ]
В США задержан мужчина, который может быть причастен к отправке посылок с самодельными взрывными устройствами. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, он задержан сотрудниками федеральных органов правопорядка в южной Флориде.
Информация о его личности и о месте задержания пока не раскрывается.
Ранее мы писали о том, что разосланные в США бомбы были собраны по инструкциям из интернета.
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