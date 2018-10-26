Война на Донбассе: ранен украинский военный [ Редактировать ]
В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 26 октября 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
В течение дня, 26 октября, боевики трижды обстреливали украинские позиции. В частности, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелы велись вблизи Павлополя, Крымского и Водяного.
"В результате вражеского огня ранен один украинский военнослужащий. Подразделения объединенных сил, которые обороняются, контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе обнаружили ракетный комплекс боевиков.
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