А зараз у нас є можливість поставити питання прем'єр-міністру. Володимир Гройсман на зв'язку з нашою студією.

= Перше питання про субсидії. Зараз дуже багато суперечливих заяв з цього приводу. Чи є в Уряду конкретні розрахунки щодо того, скільки українців потребуватимуть субсидії після підвищення ціни газу, а значить, і тарифів? Ось зараз у проекті бюджету передбачено 55 мільярдів гривень на субсидії. А яка сума буде в остаточному варіанті бюджету?

= Зараз саме основне - це зробити все, аби захистити кожну українську родину, яка цього потребує від будь-яких змін тарифів. І це питання зараз номер один. В бюджеті 2019 року ми передбачили 55 млрд на субсидування і на таку підтримку, цільову підтримку кожної української родини, яка цього потребує. В бюджеті 18 року, чисто на субсидії було передбачено 51 млрд. 20 млрд було передбачено на погашення боргів минулих років, і тому по факту 18-го року був 51 млрд. В 2019 - 55 млрд - тобто плюс 4 млрд цього вистачить для того, аби надати підтримку всім українським родинам, хто цього потребує. Повірте, що для мене дуже є важливим, щоби захистити кожного українця, який цього потребує. Ми це передбачили, ми маємо кількість родин, які отримують субсидії - це 6,9 млн. Ми розраховуємо, що в 19-му році це буде близько 6,9 млн, тобто ми готові. Тому доручення всім управлінням соцзахисту в регіонах поставлено наступне - кожну родину захистити, всі мають бути з теплом і всі мають бути захищені механізмами субсидій і це буде зроблено. Окремо хочу сказати, що є і виключення, коли у родин є особливі обставини, по яким треба приймати особливі рішення, тому в кожній такій структурі - це соціальний захист і в районі, і в області, і в містах є спеціальні комісії, які можуть розглянути окремий випадок і призначити йому, цій родині субсидію, навіть якщо вона не підпадає під цю програму, оскільки ну є різні життєві обставини, їх треба враховувати. Ще раз наголошую, що основний критерій - це доходи людей, якщо доходи людей невисокі, вони отримують підтримку відповідно держави і я буду посилювати тільки ці вимоги до Міністерства соцполітики і до всіх служб на місцях для того, щоб дійти до кожної родини, запитати в них, як в них є з доходами і якщо потрібно, надати субсидію. Це важливе завдання, яке буде виконане і тому я хотів би всіх запевнити, що ми максимально всіх захистимо і убережемо від негативних наслідків і всі сімейні бюджети внаслідок, я підкреслюю, вимушеного корегування ціни на газ.

= Ще одна тема, якою вже лякають, криза неплатежів. Мовляв, після кожної хвилі підвищень тарифів є люди, які і субсидію отримати не можуть з різних причин, і платити не здатні. І тепер - як кажуть і політики, і експерти - таких людей може бути ще більше. Чи вважаєте ви комунальні неплатежі реальною загрозою?

= Я хочу ще раз підкреслити, що для такої цілі в кожному районі, в кожній громаді, в місті, в області працюють спеціальні комісії. Вони мають визначити, якщо, наприклад, до речі, спростили умови зараз, з 1-го жовтня , отримання субсидій. Якщо навіть ці спрощені умови будуть недостатніми для того, щоб захистити родину, в якої невисокі доходи, то ці комісії мають повне право приймати індивідуальне рішення і призначати субсидію, тому я не бачу сьогодні жодних проблем з тим, щоби призначити субсидії тим, хто їх потребує. На місцях треба, щоби було чутливе відношення до цих людей і допомога максимально швидко оформити субсидію. Зараз це можливо зробити навіть в електронному варіанті, тому я не очікую якихось різких коливань. Тим більше я наголошую на тому, що вдалось уникнути підвищення в 60%, як це була попередня вимога. Ми вийшли лише на 23,5% і це значно ніяким чином не може вплинути на призначення субсидій.

= У всіх опонентів Уряду в газовій темі фактично є лише один аргумент, а саме: газ власного видобутку. Що б ви відповіли критикам, які кажуть, що за рахунок газу власного видобутку можна було не підвищувати тарифи? Чи це правда? Та як на ось такі аргументи реагують у МВФ?

= Українська пшениця, українська нафта, український газ коштує стільки, скільки він коштує і за нього платять кошти. Насправді немає якоїсь ексклюзивної української ціни, або якоїсь іншої. Може бути, але ми зараз розуміємо, що цього досягти неможливо. Оскільки в 2008 році Україна взяла на себе зобов'язання. В 2008 році, наголошую, на те, щоб вирівняти ціну на її вартості газу в цілому. Ми знаємо на сьогодні, що промисловість, де б вона газ не покупала - або в Україні, або Польщі, або Словаччині, все не так далеко від нас, вони платять абсолютно ринкову ціну і по-іншому так не працює, тому що всі це знають. Тому ви ніколи не почуєте від економістів, фінансистів, міжнародних інституцій, від Європейського союзу, не від Сполучених штатів, не від Світового банку, або від ЕБРР, що газ може коштувати тоді, коли він коштує, умовно кажучи, 250 доларів, що він коштує 100, бо це неправда і тому, я можу сказати, тільки єдине, що всі ці розмови - вони є необґрунтованими. Ми не зможемо повернутись до таких цін і навіть ті, хто можуть обіцяти сьогодні, що змінять ціни, понизять ціни. Я думаю, що це поза межами їхніх можливостей, як і поза межами врешті-решт, моїх можливостей. Якби мне в мене була можливість понизити ціни втричі. Повірте мені, я би це зробив ще позавчора, ще до того, якби хтось про це із політиків подумав, але це просто неможливо. Порушення, в тому числі, і цих зобов'язань, які брала Україна, і під які брала запозичення призведе до, не дай бог, кризових явищ. Ми не маємо права допускати кризи, я між двома поганими рішеннями вибрав те, яке за своїми наслідками буде абсолютно мінімальним, а увійти в кризу, це діло абсолютно нехитре. І якщо хтось візьме на себе відповідальність в цьому, то я думаю, що це буде не відповідальність, а фактично безвідповідальність. Такі обіцянки, як правило, політики дають для того, щоби сподобатись людям, але ми знаємо з вами, що приходить час, коли ці обіцянки не виконуються і потім ми всі з вами в цьому розчаровуємося. Я абсолютно відвертий, я чесний в своїй позиції, я відкритий, і я на діюсь, що люди з розумінням відносяться до і моїх слів і того, що відбувається.

= Сьогодні з'явилася дуже дивна новина від "Укрпошти". Мовляв, з нового року компанія припинить доставку пенсій та скоротить значну частину відділень та персоналу. Директор пояснює це тим, що тариф на послуги компанії не переглядався багато років. Чого очікувати людям? І особливо у селах, де це - дуже важлива функція державної компанії. Чи справді пошта не доставлятиме пенсій?

= Я абсолютно згоден з тим, що "Укрпошта" виконує в тому числі і серйозну соціальну функцію, зокрема і що стосується доставки пенсії і це дуже важливо. Тому цього не може відбутись. я зі ЗМІ дізнався, що керівництво "Укрпошти" заявляє про те, що вони припинять постачати, доносити пенсії українським пенсіонерам. Це неприпустимо, я цього не допущу і я можу сказати, що економити хай краще розпочнуть з себе і зі своїх заробітних плат і утримання, і якщо менеджмент і керівництво "Укрпошти" цього не розуміє, важливості соціальної функції "Укрпошти" і це є. Це буде їхня незмінна позиція, то я би радив їм всім просто разом зібратися і написати заяви і перейти на іншу роботи, тому що в даному випадку, я вважаю, що це є неприпустимим, неможливо. Ми призначали на конкурсних засадах менеджмент не для того, щоб вони ставили в заручники абсолютно всіх, особливо пенсіонерів, а для того, щоб вони знаходили правильні ринкові механізми і виконуючи соціальну функцію, робити кампанію багатшою, а це означає і державу багатшою. І такі заяви є неприпустимими для менеджменту, який отримує достатньо високі заробітні плати і я вважаю, що в тому числі треба наводити порядок із виплатою зарплати в державних компаніях , тому що мені здається, що цей процес почав почав розвиватися якимось чином хаотично. зараз утворена на "Укрпошті" наглядова рада, незалежна наглядова рада і ми будемо звертатися як Уряд до наглядової ради, щоб вони надали свою оцінку з одного боку, а з іншого боку витверезили керівництво пошти і саме головне, щоби таких бездумних заяв більше не лунало. Пошта буде доставляти пенсії і це є принципово важливим для людей і пошти, українська пошта, має працювати для українських громадян. а якщо їй не вистачає грошей, так вони мають розвивати інші напрямки підприємництва, які дозволять їм зробити компанію прибутковою, в тому числі мова йде про те, що треба нашим почтальонам і зарплату платити достойну, а не так , як це сьогодні відбувається, тому там теж є багато проблем, але я наголошую на тому, що ми наймали управлінців в компанію для того, щоб вони ці проблеми вирішували, а не створювали нових.

= Зрозуміло. На мої питання відповідав Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.