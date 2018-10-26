Каждый человек стареет по-своему. Астрологи утверждают, что зодиакальная принадлежность тоже накладывает свой отпечаток. Passion.ru рассказывает, какую старость "уготовили" звезды представителям разных знаков зодиака.

Овны

Пока Овны заняты делом - работают, покоряют новые вершины, ставят сложно достижимые цели, старость не спешит "нагрянуть" к ним. Конечно, могут проявляться возрастные болезни, но представители этого знака зодиака стараются не обращать на них внимания, продолжая активную деятельность и находя возможность получать удовольствие от жизни.

Выйдя на пенсию, Овны стремятся разнообразить свое существование и начинают заниматься тем, на что не хватило времени в молодости. Они путешествуют, осваивают новые хобби, а некоторые получают очередное образование. Даже внуки могут стать для них смыслом жизни, ведь это тоже повод не сидеть на месте.

Тельцы

Упрямство и неуступчивость Тельцов с возрастом превращается буквально в манию. Представители этого знака зодиака становятся авторитарными стариками, которые «строят» своих родственников, продавцов в магазинах, врачей в поликлиниках и соседей, ведущих себя не должным образом. Спорить с Тельцами бесполезно, даже если вы собираетесь сделать что-то ради их же блага.

Кроме того, у многих из них с годами появляется лишний вес, и ситуация усугубляется тем, что они не хотят отказывать себе во вкусной еде. Зато им всегда есть, чем заняться на пенсии - Тельцы, пожалуй, единственный знак зодиакального пантеона, который в старости способен даже ради себя одного готовить сложные многосоставные блюда.

Близнецы

Течение старости у Близнецов во многом обусловлено состоянием их здоровья. Если их миновали негативные последствия их бурной молодости, то они до самого преклонного возраста будут ставить перед собой новые цели и энергично их добиваться. Свежие впечатления навсегда остаются для них смыслом жизни, так что Близнецы либо работают до последнего момента, либо находят себя в каком-то прикладном искусстве.

Но если представителя этого знака зодиака настигают болезни, он становится весьма осторожным, начинает "коллекционировать" методы лечения, ограничивает активность и как бы замирает, стараясь "протянуть" как можно дольше. Впрочем, какое-то хобби у него все равно остается.

Раки

Раки, как правило, приходят к преклонному возрасту с крепким материальным капиталом, и это позволяет им чувствовать себя достаточно защищенными. Хотя тратят они свои накопления не очень охотно. Исключение - внуки. Им представители этого знака зодиака не могут ни в чем отказать, и чем больше вокруг них детей, тем счастливее (и здоровее) они себя ощущают.

Вообще, Раки стареют очень гармонично, они как бы подпитываются любовью и уважением своих близких, отдавая им при этом все свое тепло, свой опыт, свою заботу. Часто именно на них держатся семьи, и это позволяет представителям этого знака получать от старости своеобразное удовольствие.

Львы

Интенсивность старения у Львов зависит от того, насколько рано они повзрослели. Если им удалось "задержаться" сначала в детстве, а потом в юности, то они долго остаются крепкими и полными сил. Но если им в отрочестве пришлось взять на себя огромную ответственность, то старость наступает гораздо раньше, чем по паспорту.

При этом в любом случае представители этого знака зодиака с возрастом требуют все больше и больше почитания и поклонения от тех, кто их окружает. Впрочем, небескорыстно.

Они с удовольствием помогают своим родственникам деньгами, делают им подарки, опекают. Им важно чувствовать себя востребованными и нужными, и если они это получают, то их старость становится почти счастливой.

Девы

Дев настолько страшит старость, что заботиться о том, чтобы она наступила как можно позже, они начинают задолго до зрелости. Они ухаживают за своим телом, регулярно проходят медицинские обследования, стараются контролировать свой вес. Все это дает им шанс если и не на долгожительство, то, по крайней мере, на долгое и активное существование.

Однако характер Дев с возрастом лучше не становится. Усугубляется стремление критиковать всех и вся, появляется сварливость, любовь к чистоте перерождается в боязнь грязи - рипофобию. Так что окружающим тяжело с таким стариком, зато ему самому вполне комфортно и наедине с собой, и среди людей.

Весы

Для Весов показатель возраста - снижение внешней привлекательности, поэтому они стараются как можно дольше оставаться "юными". Если всевозможные кремы, маски, ванночки не дают ожидаемого эффекта, то представители этого знака зодиака легко ложатся под нож пластического хирурга.

Причем это касается не только женщин. Мужчины не меньше озабочены сохранением молодости, особенно те, кто связан с публичной деятельностью. Именно поэтому среди Весов так много по-настоящему красивых людей преклонного возраста. Да и с мозговой деятельностью у них все в порядке, если только они не «слетают с катушек» до 50 лет.

Скорпионы

Скорпионы часто становятся мрачными стариками, склонными воспринимать мир в черном цвете. Они пугают родных и знакомых туманными, но грозными пророчествами, во всем видят негатив и не умеют радоваться жизни. Представители этого знака зодиака придираются к тем, кто за ними ухаживает, и считают, что им все вокруг чем-то обязаны.

Впрочем, есть и другая категория Скорпионов. Те, кто с молодости не только осознавал свою сексуальность, но и активно ей пользовался, продолжают по инерции инвестировать средства во внешность и в здоровье, уделяя этому почти все свое время и тратя на это практически все свои деньги. Хотя это тоже не всегда отвлекает их от увлекательного занятия под названием "испорть жизнь окружающим".

Стрельцы

Стрельцы осознанно не желают думать о приближающейся или уже наступившей старости. Они прячутся от нее за молодежным стилем одежды, за новомодными аксессуарами и за общением с теми, кто гораздо младше их. И если в юности они активно занимались спортом и вели правильный образ жизни, то им вполне удается долго оставаться вне возраста.

Однако если их существование всегда было немного аморальным, то попытки отсрочить неизбежное делают из них смешных молодящихся стариков со следами многих пороков на лице. Кроме того, их злой язык отталкивает от них даже тех людей, которые долгие годы считались их верными и преданными друзьями.

Козероги

Козероги, как правило, встречают старость если и не с радостью, то, по крайней мере, без особых переживаний. Дело в том, что только в этот период своего существования они начинают по-настоящему наслаждаться жизнью. В детстве, юности и зрелости у них на это просто не находится времени. Они постоянно и неуклонно идут к поставленным целям, так что на удовольствия их уже не хватает.

Так что в старости Козероги как бы наверстывают то, что упустили ранее. Они обзаводятся новыми увлечениями, начинают посещать светские вечеринки, заводят друзей и даже крутят романы. Поэтому для них "закат" становится своеобразным "рассветом", когда все цели достигнуты, и можно просто жить в свое удовольствие.

Водолеи

Водолеи очень чутко воспринимают время, поэтому стараются каждый свой день наполнить особым смыслом. Они тщательно заботятся о своей внешности, обожают красивую одежду и дорогие аксессуары, путешествия и общение. И с возрастом ничего не меняется, только становится более интенсивным.

Чем старше представитель этого знака зодиака, тем более жадным до жизни он становится, и это помогает ему до самого последнего момента быть в тонусе. Кроме того, если в молодости Водолеи стараются сохранить свое реноме и тревожатся о том, как к их поступкам отнесутся окружающие, то в старости они "отпускают вожжи", что, как правило, идет им на пользу.

Рыбы

Рыбы стареют красиво, даже если в юности и в молодости не отличались сногсшибательной привлекательностью. И дело тут не во внешности, просто с возрастом в представителях этого знака зодиака появляется своеобразный внутренний свет, который делает их еще притягательнее.

Кроме того, они стараются не докучать окружающим и не стремятся сесть им на шею. До тех пор, пока у Рыб есть силы, они все будут делать самостоятельно, не прося о помощи и даже с негодованием отвергая ее. Для них важно не стать обузой, а их внутренний стержень, не всегда заметный в молодости, позволяет им долгое время быть на ногах и "тянуть на себе" менее стойких родственников и друзей.

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