Олег Сенцов став лауреатом премії Андрія Сахарова. Вперше цю престижну відзнаку отримав українець. Премію присуджують за значні досягнення у сфері захисту прав людини. Звісно, є в неї і грошова складова - 50 тисяч євро, але важлива саме моральна вага.

Премію вручають із 1988 року. Її лауретами були Нельсон Мандела, Кофі Анан, "Репортери без кордонів".

Проте, Сенцов ще навіть не знає новину про себе. Його адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що у найкращому випадку Олег дізнається про премію за тиждень-два.