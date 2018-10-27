Олег Сенцов став лауреатом премії Андрія Сахарова [ Редактировать ]
Олег Сенцов став лауреатом премії Андрія Сахарова. Вперше цю престижну відзнаку отримав українець. Премію присуджують за значні досягнення у сфері захисту прав людини. Звісно, є в неї і грошова складова - 50 тисяч євро, але важлива саме моральна вага.
Премію вручають із 1988 року. Її лауретами були Нельсон Мандела, Кофі Анан, "Репортери без кордонів".
Проте, Сенцов ще навіть не знає новину про себе. Його адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що у найкращому випадку Олег дізнається про премію за тиждень-два.
по теме
Європарламент присудив Олегу Сенцову премію Сахарова
Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Відзнаку українському режисерові, який відбуває 20-річний термін у російській колонії, присудив Європейський парламент. Там вважають, що Сенцов - є символом боротьби за звільнення політичних в'язнів усього світу
Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова
Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Відзнаку українському режисерові, який незаконно відбуває 20-річний термін у російській колонії - присудив Європейський парламент. Там вважають, що Сенцов став символом боротьби за звільнення політичних в'язнів усього світу
Олегові Сенцову присудили премію Сахарова
Премію Сахарова за свободу думки вручають уже 30 років поспіль - за винятковий внесок у боротьбу за права людини в усьому світі
Олег Сенцов получил премию Сахарова
Политзаключенный Олег Сенцов удостоен премии Сахарова
У Євросоюзі прокоментували здоров'я Олега Сенцова
Європейський Союз вимагає належного лікування для українського політв'язня Олега Сенцова. Про це йдеться в заяві прес-секретаря зовнішньополітичної служби організації - Майї Косьянчич