Боргова сверблячка тепер і в "Нафтогазі"! Там теж захотіли позичити грошей, причому одразу мільярд доларів. І це не зважаючи на шалені прибутки компанії, які вдалося акумулювати за останні роки, зокрема завдяки збільшенню газових цін і тарифів.

Офіційне пояснення: новий кредит "Нафтогазу" потрібен, щоб повернути... старий. Мовляв, борги - це навіть добре. До речі, голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв ще раз прокоментував сьогодні тему своєї горезвісної премії.

Виявляється, що Коболєв переказав усі гроші, а це близько 8-ми мільйонів доларів, як він сказав, "до мами в Америку". Причина проста - кримінальні справи проти нього в Україні. Боїться, що гроші можуть відібрати.

Чому насправді "Нафтогаз" хоче залишитися боржником? Та якими насправді мають бути державні видатки на субсидії у наступному році? В ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

- Чи вважаєте ви правильною оцю стратегію "Нафтогазу" залучення нових боргів?

Ні, вона невиправдана. Тому, що компанія є прибуткова, більше того, частину субсидій тягне на собі держава - це 164 млрд гривень. Такі єврооблігації випускаються в двох випадках. Це - щоб закрити попередні кредити. А "Нафтогаз" на сьогодні має достатньо доходу в обороті і прибутку, щоб закривати ці кредити з попередніх своїх коштів.

І плюс ще є інвестиційні проекти закордоном, або в середині країни. Таких проектів сьогодні "Нафтогаз" не має. Він не збільшує добуток газу, не укладає ніяких угод, він не розвиває проектів в Єгипті, це єдиний проект по видобутку нафти. Тому, фактично, ці кошти будуть скеровані на те, щоб знову-таки спробувати закупити обладнання, техніку для того, щоб нібито збільшувати видобуток газу в Україні. 980 млн доларів вони планують на це потратити. Але, водночас треба розуміти, що ці кошти просто будуть взяті з закордону в одному місті, і зразу їх переведуть іншим компаніям закордон. Це свого роду схема.

- Тут пахне непрофесіоналізмом чи корупцією?

Це корупція. Не буде тендер проведений. Вони закуплять в того, в кого вважатимуть за потрібним. І ціна буде визначена окремо.

- Після рішення про нову ціну на газ для людей з'явилися коментарі, що це, мовляв, може спровокувати зростання заборгованості з оплати комунальних послуг. Чи дійсно тепер можлива криза неплатежів?

- Так, вона і зараз є, ця криза неплатежів. Не всі люди навіть субсидіями справляються з високою ціною на газ та тепло. Сьогодні заборгованість 40 млрд гривень. З них 33 млрд - газ і тепло. За попередніми даними Мінрегіонбуду, при ціні 8,550 гривень у квітні-травні 2019 року заборгованість за ЖКХ зросте до 65 млрд гривень, з них майже 58 млрд гривень - це буде газ і тепло.

При ціні ж, яку пропонують ринкову, яку називають 12 тисяч гривень, наскільки я знаю, домовленість з МВФ була 14 тисяч гривень - це реальна ринкова ціна, як її називають (хоча вона не має ніякого відношення до ситуації в Україні), тоді заборгованість за ЖКХ мала би зрости, і зросте реально приблизно до 115 млрд гривень.

- Скільки людей зможе платити, якщо ми дійдемо до цього імпортного паритету?

Зараз більш складна ситуація, тому що це опалювальний сезон. Багато людей не отримують субсидій, тому що формально зросли пенсії та зарплати. Вони реально зросли, але підросли і ціни на інші продукти, товари і послуги, бензин, проїзд у транспорті. Люди будуть туди витрачати кошти, а комунальні послуги будуть боргувати.

- Що тоді робити з видатками на субсидії? Урядовці запланували 55 мільярдів, президент вже доручив збільшити суму. А от наскільки треба її збільшувати, щоб населення не страждало?

Це нереальна цифра у 2019 році - 55 млрд гривень субсидій. На цей рік 71 млрд гривень заплановано, і вже сума субсидії вийде десь в районі 85 млрд гривень. Ми вже за перше півріччя використали 52 млрд гривень субсидій. Вже основну частину використали. А в наступному році приблизно, при ціні 8,5 тисяч гривень, загальний рівень субсидій буде становити 90 млрд гривень, це мінімально.

- Це ваша порада і урядовцям і депутатам?

Я думаю що в ручному режимі будуть доповнювати. Ми бачили це в минулому році, як додатково видали кошти.

- Але ми бачимо, як в цьому році не доповнюють і взагалі не переглядають бюджет.

Це велика проблема "Теплокомуненерго", в "Облгазі", в "Обленерго", "Водоканалі", тому що вони не отримують ці гроші вчасно, відповідно, не можуть навіть банально платити зарплату, закуповувати обладнання, ремонтувати щось. Звідси потім аварії. То немає чому дивуватися.