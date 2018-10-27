На Донбассе ранили двоих украинских военнослужащих [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 26 октября, в ходе боевых действий ранены два военнослужащих Объединенных сил. Об этом сообщают в пресс-службе Операции объединенных сил.
Ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Оккупанты, без применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, 8 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
За прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.
Российские оккупационные войска вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки.
Обороняющиеся подразделения держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.
По данным разведки, один оккупант за прошедшие сутки уничтожен и еще семь – ранены.
С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял.
Напомним, что на Донбассе возросло количество обстрелов из запрещенного оружия.
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