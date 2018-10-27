За прошедшие сутки, 26 октября, в ходе боевых действий ранены два военнослужащих Объединенных сил. Об этом сообщают в пресс-службе Операции объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Оккупанты, без применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, 8 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

За прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки.

Обороняющиеся подразделения держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.

По данным разведки, один оккупант за прошедшие сутки уничтожен и еще семь – ранены.

С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял.

Напомним, что на Донбассе возросло количество обстрелов из запрещенного оружия.