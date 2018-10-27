Украина переходит на зимнее время: во сколько переводить часы [ Редактировать ]
Переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Согласно этому постановлению, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часовая стрелка переводится на 1 час назад.
Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.
В Украине в 2018 году в ночь с 27 на 28 октября нужно перевести часы на час назад.
В этом есть и свои преимущества, поскольку можно дополнительный час поспать.
В сентябре 2011 года Верховная Рада, вслед за Россией и Беларусью, отменила перевод часов на зимнее время, и таким образом Украина осталась бы в летнем времени, но в октябре 2011 года Рада отменила свое решение.
Перевод времени традиционно осуществляется в выходные, ведь так большинству людей проще приспособиться к новому режиму.
Читайте также, как адаптироваться перед переводом часов.
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