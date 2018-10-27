Королева красоты упала в обморок прямо на сцене (видео) [ Редактировать ]
Победительница конкурса Miss Grand International Клара Соса, упала в обморок на сцене после того, как ее объявили победительницей, пишет "Корреспондент".
Позже видеозапись с инцидентом была опубликована в сети. Стоявшая рядом с ней соперница из Индии Минакши Чаудхари не смогла подхватить девушку. На кадрах участницы стоят друг напротив друга, держась за руку и ожидая объявления ведущего.
Когда тот произнес Парагвай, Соса пошатнувшись, рухнула на подмостки. Через некоторое время она пришла в себя и смогла примерить корону. Miss Grand International входит в "большой шлем" конкурсов красоты. В этом году он проходил в Мьянме.
Ранее мы писали о том, что королева красоты организовала убийство мужа-миллионера.
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