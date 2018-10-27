4 рази бойовики порушували режим припинення вогню цієї доби на Донбасі. Під обстрілами опорні пункти військових на Приазов'ї, поблизу Водяного. Там ворог, окрім кулеметів, застосував у районі населеного пункту гранатомети.

А в районі Пісків та Опитного противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.