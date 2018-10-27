Ділянку на Осокорках банк "Аркада" орендує з 2005 року

Київський окружний адмінсуд оголосив перерву у розгляді справи скандального будівництва на столичних Осокорках. Нагадаю, оскаржити законність зведення кварталу "Патріотика на озерах", намагаються представники організації "Екопарк-Осокорки", за підтримки деяких депутатів столичної адміністрації. Продовжить Даніїл Снісар.

Чергове засідання у справі будівництва "Патріотики на Озерах" почалося з виступу адвоката громадської організації "Екопарк-Осокорки". Представник позивача просив суд прийняти клопотання про відтермінування розгляду справи - через відсутність екологічної експертизи, без проведення якої, буцімто, неможливо розпочати будівництво.

"Обов'язковій оцінці впливу на довкілля підлягають роботи, пов'язані з будівництвом з намивом територій на землях водного фонду", - говорить Андрій Петренко, адвокат позивача.

Проти такого клопотання виступили захисники забудовника. На їхню думку - позивач навмисно намагається затягнути розгляд справи.

"Підстави стверджувати, що саме зараз виникла ця необхідність - подача цього клопотання, ми вважаємо, що відсутні підстави для таких тверджень", - говорить Павло Омельчук, юрист компанії "Контактбудсервіс".

Позицію відповідача суд підтримав. Адже, будівельні роботи, "Аркада-будівництво" здійснює без намиву піску з найближчих водойм. Те, що компанія має усі дозвільні документи на зведення будинків вкотре підтвердили і в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

"Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської Міської ради було прийнято рішення саме про відповідність будівництва зазначеного вище об'єкта вимогам містобудівної документації", - заявила Альона Вільгельм, юрисконсульт відділу правової роботи Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві.

У цей час, перед залою судових засідань інвестори намагалися дізнатися у псевдоактивістів - хто вони і чиї інтереси відстоюють.

"Смотрите, я с 99-го года живу там, вот - улица Мишуги, Вишняковская і так далее. Только сейчас вы хотите там сделать такой шикарный парк! Почему 2 года назад, почему 5 лет назад, почему раньше вы за это не брались?".

Ділянку на Осокорках банк "Аркада" орендує з 2005 року. Про те, що територія призначена для будівництва саме житлових будинків підтверджував й Віталій Кличко. На своє житло чекають щонайменше 400 родин, які вклали гроші у будівництво "Патріотики". Інвестори та представники громадських організацій підозрюють - до зриву зведення житлового масиву причетні політики.

"Начали настраивать местное население против этого жилого комплекса. Настраивать политиков, которые сейчас пытаются пиариться на этой теме. Но эти политики и люди не думают о том, что страдают семьи, которые уже купили квартиры. Что делать? И почему эти активисты сейчас рассказывают - где нам жить?", - говорить Денис Шинкаренко, інвестор.

На конфлікті навколо забудови останні кілька місяців активно піарився, наприклад, київський депутат Сергій Гусовський. Примітно, що публічно захищати інтереси ГО "Екопарк-Осокорки", він почав відразу після корупційного скандалу у фракції "Самопоміч". Активну участь у влаштованому псевдоактивістами нападі на будівельний майданчик "Патріотики" у вересні брав і одіозний екс-свободівець Ігор Мірошниченко. Скандальний політик планує балатуватися у депутати на найближчих виборах саме в цьому районі.

"Кров, сутички, бійки, кримінальні справи. Для кого це потрібно? Зрозуміло. Це потрібно ні активістам, ні інвесторам. Це потрібно саме, скажімо так - політикам. Їм простіше взяти певну кількість активістів, направити їх туди. Сказати, що зробити. Вони це зроблять", - заявив Костянтин Варшавський, представник громадської організації "Стоп Корупції".

Тим часом, псевдоактивісти, які буцімто борються за збереження дикої природи - не соромляться публікувати у соцмережах фото з убитими на полюванні тваринами. Триває і цькування інвесторів. Так звані екозахисники пропонують вкладникам оселитися з дітьми просто на вулиці.