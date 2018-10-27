Демократичні політсили мають об'єднатись. Таку заяву зробили на позачерговому з'їзді партії "Народний контроль". Відносно нова для країни політсила підняла питання майбутніх президентських виборів. Та вже висунула свого кандидата. Деталі в нашому матеріалі.

Гімн України, а за ним - хвилина мовчання у пам'ять про загиблих на сході військових. Так розпочався позачерговий з'їзд партії - "Народний контроль". За майже 4 роки її існування цей з'їзд не перший. Але саме сьогодні учасники обрали свого кандидата для участі в президентських виборах.

"Я знаю, що наша команда є ефективною і результативною. Ми люди з іншою свідомістю і мораллю. Ми ставимо розвиток країни вище особистих", - заявив Дмитро Добродомов, народний депутат, лідер партії "Народний контроль".

Майже 600 делегатів з більшості областей України вирішили - кандидатом від партії "Народний контроль" має бути її лідер - нардеп Дмитро Добродомов. Учасники з'їзду впевнені, країні потрібні нові обличчя та стратегії.

"Ті люди, які були при владі - вже себе показали. Тому, час проявити себе молодим, амбітним та громадсько-активним людям", - говорить Ірина Оршак, депутат Львівської міської ради.

"Ті люди, які в цій системі живуть і кажуть, що вони цього ніколи не зроблять, це брехня. Нам потрібні нові люди, нова партія", - говорить Андрій Ткачук, керівник молодіжного крила партії "Народний контроль".

Такої ж думки дотримується переважна більшість українців, впевнені присутні. Та незважаючи на це - до президентської кампанії вже долучилися старі політики, які лише видають себе за нових.

"Проблема - це те, що відбувається у нас в умовно демократичному середовиші. Тому, що амбіції дуже часто беруть гору над політичної ідеєю. От припустимо, якщо не можуть домовититсь між собою Анатолій Гриценко та Андрій Садовий про єдиного кандидати, то чому не можна призначити рівновіддаленого?", - питає Олесь Доній, громадський діяч.

Саме завищені амбіції старих політиків блокують шлях молодим політикам - у цьому впевнені й самі нардепи. Кажуть, аби розірвати це коло, однодумці мають об'єднуватися.

"Перезавантажити нарешті країну вони не можуть. А ми зможемо це зробити. Ми партія молода, в 2015 році вперше взяла участь у місцевих виборах, тоді ми отримали 500 мандатів депутатів місцевих рад. Готові взяти віповідальність на себе і запропонувати конкретний антикризовий пан. Аби державу розвернути на 180 градусів", - заявив Дмитро Добродомов, народний депутат, лідер партії "Народний контроль".

Партійці переконані, при сьгоднішніх рейтингах та антирейтингах старих кандидатів, прийдуть до влади опозиційні політики.