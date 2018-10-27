Бійці об'єднуються! Сьогодні в Яремчі стартував перший всеукраїнський форум ветеранів війни на Сході України. Вони зібралися майже з усіх областей. Про що говорили - чула Жанна Дутчак.

На першому всеукраїнському форумі ветеранів війни справжній аншлаг. Більше сотні бійців з майже усіх областей країни. Від початку бойових дій на сході - вони вперше змогли зібратися, - розповідають хлопці.

"Проблемы у нас общие, то есть и у николаевцов, запорожчев, львовцев. У все одни и те же проблемы. И тут мы можем поменяться опытом, должны помогать друг другу, вот в таком формате он очень сильно помогает, очень сильно объединяет нас всех", - говорить Андрій Ремізов, ветеран АТО з Миколаєва.

Віталій приїхав з Херсона. Воював під Донецьким аеропортом, під час штурму був тяжко поранений. Нині чоловік прикутий до інвалідного візка. Звикнути до нового статусу допомогла підтримка побратимів. Сьогодні чоловік сам готовий ділитися досвідом.

"Для меня было тяжело то, что я самостоятельный человек был как бы, стал ограничение мое в перемещение. Это было тяжело, до сих пор тяжело. Коляска - она меня трошки напрягает", - говорить Віталій Григор'єв, ветеран АТО з Херсона.

Від медичної та психологічної реабілітації до соціального захисту - проблем, з якими стикаються бійці після повернення із фронту чимало. І на сьогоднішньому форумі були представлені успішні приклади роз'язання таких задач.

"Форум покликаний показати вже реалізовані проекти тому, що, як вже неодноразово говорилось, є якісь міцеві ініціативи, успішні, але про них немає інформації. Ми намагалися створити площадку, де ці всі проекти озвучити, і власне дати можливість ветеранам співпрацювати по цих проектах", - розповідає Андрій Фармуна, ветеран АТО, організатор форуму.

У франківських ветеранів сім таких успішних ініціатив. Найбільша гордість, кажуть хлопці: це проект "Житло воїнам АТО". За два роки діяльності вони забезпечили 136 бійців.

"Ми не беремо на бійця земельну ділянку, а беремо на ветеранську організацію, в якій сотні бійців. І було дуже важко. За один проект в 16 році в 46 соток ми вручили 32 квартири".

А ось ветерани із Кропивницького діляться успіхами в реабілітації. Яку вони проводять з допомогою зброї.

"Така специфічна реабілітація може, але ми даємо спілкування, даємо взаємодію між воїнами теперішніми і ветеранами АТО, які були в 14 році. Для цього ми створюємо різні проекти, різні змагання, снайпінгу, тактичний карабін, в них є можливість поспілкуватися між собою", - говорить Дмитро Борисенко, ветеран АТО з Кіровоградської області.

Проте, відзначають ветерани, є чимало проблем, які вони не в змозі вирішити самотужки, без допомоги влади. Втім, влада сьогоднішній захід проігнорувала. Форум продовжить свою роботу завтра. Завершити захід вояки планують підписанням меморандуму про співпрацю між всіма ветеранськими організаціями.