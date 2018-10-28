В ближайшие сутки, 28 октября, с юго-запада Европы в Украину начнет поступать теплая воздушная масса, дневная температура существенно повысится, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей осадков не ожидается, лишь в западных и северных областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, лишь в северных, Волынской и Ривненской областях с переходом на северо-восточный, 5-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, в южной части до 13°; днем 17-22°, в северных. В Киеве - ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.

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