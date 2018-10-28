Жуткое ДТП в Киеве: иномарки столкнулись "лоб в лоб" (фото) [ Редактировать ]
На пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной произошло ДТП. Ssang Yong и Chevrolet столкнулись "лоб в лоб".
Водителя Chevrolet забрала "скорая", сообщает "Информатор".
Водитель внедорожника сообщил, что двигался по проспекту Правды и совершал поворот на улицу Газопроводную.
"На этом участке идут ремонтные работы, дорогу сузили. Я двигался по главной, а Chevrolet ехал по этой же полосе мне навстречу. На время ремонта он по ней двигаться не может, скорее всего, водитель просто не знал об этом. Лучше бы я еще на полчаса задержался в гараже", - сообщил мужчина.
Свидетели ДТП также считают, что водитель Chevrolet не знал об измененных правилах движения на данном участке, так как ехал уверенно и не ожидал встретить на своей полосе встречный автомобиль.
От удара машины вынесло в забор гаражного кооператива. Водитель Chevrolet получил травмы головы и был госпитализирован.
Также в Киеве пьяный водитель "влетел" в такси с пассажирами.
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