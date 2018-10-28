77-летний президент Ирландии переизбран на второй срок [ Редактировать ]
Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй семилетний срок по результатам всеобщего голосования.
Об этом сообщает BBC.
По предварительным данным, Хиггинс набрал 55,81% голосов избирателей. На втором месте - предприниматель Питер Кейси - 23,1% голосов. Ни один из четырех других кандидатов не набрал более 10%.
77-летний Майкл Хиггинс является членом социал-демократической Лейбористской партии Ирландии, в 2003 - 2011 годах был ее председателем.
Президент считается "первым гражданином Ирландии", но его власть ограничена и символична, полнотой власти в Ирландии обладает премьер-министр.
Недавно на президента Гаити было совершено покушение.
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