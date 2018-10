Грузинский боксер Леван Шония проиграл в поединке средней весовой категории с болгарином Спасом Геновым. После поражения спортсмен не на шутку разозлился, и выйдя из себя, атаковал собственного тренера, сообщает "Голос. Ua".

🤯🤣 Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p