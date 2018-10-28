Грузинский боксер Леван Шония проиграл в поединке средней весовой категории с болгарином Спасом Геновым. После поражения спортсмен не на шутку разозлился, и выйдя из себя, атаковал собственного тренера, сообщает "Голос. Ua".

🤯🤣 Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p — Michael Benson (@MichaelBensonn) 27 октября 2018 г.

Бой состоял из восьми раундов и завершился победой Генова решением судей. Когда вердикт был оглашен, Шония попытался напасть на соперника, но его оттеснил рефери.

А когда на ринг выскочил тренер Левана и попытался его успокоить, то сам получил несколько ударов. Пока неизвестно, будут ли к Шония применены какие-либо санкции.

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