Боксер избил своего тренера прямо на ринге (видео) [ Редактировать ]
Грузинский боксер Леван Шония проиграл в поединке средней весовой категории с болгарином Спасом Геновым. После поражения спортсмен не на шутку разозлился, и выйдя из себя, атаковал собственного тренера, сообщает "Голос. Ua".
🤯🤣 Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p— Michael Benson (@MichaelBensonn) 27 октября 2018 г.
Бой состоял из восьми раундов и завершился победой Генова решением судей. Когда вердикт был оглашен, Шония попытался напасть на соперника, но его оттеснил рефери.
А когда на ринг выскочил тренер Левана и попытался его успокоить, то сам получил несколько ударов. Пока неизвестно, будут ли к Шония применены какие-либо санкции.
Ранее футболист "Барселоны" избил звездного певца.
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