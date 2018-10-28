В селе Музычи Киево-Святошинского района местные жители задержали и передали в руки правоохранителей педофила. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, мужчина раздевал 10-летнюю девочку на глазах у ее шестилетней подруги.

"Злоумышленник был соседом ребенка, они проживали в одном общежитии. По словам людей, он совершил развратные действия по отношению к ребенку, и в целом часто хулиганил и злоупотреблял спиртным. Сейчас пострадавшую девочку вместе с мамой доставили в больницу для оказания необходимой медицинской и психологической помощи", - сообщают в ГУ НП Киевской области.

Правоохранители продолжают опрашивать местных жителей и проверяют мужчину на причастность к другим аналогичным преступлениям.

"Подозреваемый задержан. Он будет находится в изоляторе временного содержания до избрания судом меры пресечения", - говорят в полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 156 Уголовного Кодекса Украины ("Растление несовершеннолетних). Досудебное расследование продолжается.

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