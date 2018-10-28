В Кривом Роге на территории частного домовладения 28 октября были обнаружены тела пятерых человек. Об этом сообщает 1kr. Ru, пишет "24 канал".

"28 октября на территории частного домовладения в Кривом Роге выявлено 5 человеческих трупов. Это произошло на улице Пожарского", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, один труп был найден на прошлой неделе. Три трупа нашли сегодня, еще один - откапывают. Пока обнаружены тела трех мужчин и одной женщины.

На месте происшествия работали десятки правоохранителей, руководство Криворожского отдела полиции, следователи, патрульные и судмедэксперты.

Позже стало известно, что правоохранители задержали мужчину среднего возраста. Он пьянствовал с друзьями и между ними возникали конфликты. Из-за этого он убил пятерых людей.

У задержанного есть соучастник, о местонахождении которого ничего неизвестно. На территории участка найдены все тела. Правоохранители продолжают обследовать территорию, задержанный по подозрению в убийствах показывает полицейским места, где могут быть закопаны другие тела.

Люди, проживающие по соседству, говорят, что не видели ничего подозрительного и не слышали криков.

Напомним, ранее из России в Украину под видом живого человека пытались ввезти труп.