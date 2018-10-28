Найнеобхідніше для малюка - безкоштовно. В Україні стартував масштабний соціальний проект. Після народження дитини держава видає кожній мамі "бебі-бокс". Що в ньому? Розкаже Наталія Шумакова.

Маленький Юрчик одним із перших отримав подарунок від держави "бебі-бокс". Щоправда, не одразу, а на 10-й день після народження, - розповідає його мама. Малюк важив 4 кілограми - тому більшість речей виявилися надто тісними. Жінка дивується і не розуміє, чому весь одяг у "пакунку немовляти" - лише одного, найменшого розміру.

"Ось такий бодичок. Ми його не вдягали. Один раз спробували вдягнути, він маленький. Ползунки вони попалися з дірками. Тобто відразу - тільки дістали, вони були нові і там були дірочки. Якість, як-то кажуть - хотілося б трошечки краще", - говорить Яна Меньшова, мати немовляти.

Яна показує вміст "пакунку малюка". У яскравій картонній коробці - найнеобхідніше, набір із 25 речей. Повзунки, бодіки, якісні термометри. Памперсів аж 4 пачки. Водночас, теплого одягу, наприклад, популярних комбінезончиків у пакунку не було. Країна-виробник деяких речей - Туреччина, що теж викликає подив жінки.

"Я думаю, що якщо б було чисто українське, то було б набагато краще. В принципі, використати можна. Як кажуть, наша українська жінка використає все. Ідея - дуже крута, дуже велика допомога", - говорить Яна Меньшова, мати немовляти.

Такий набір справді необхідний, особливо для молодих українських сімей з невеликими статками. Однак, краще дати мамі можливість самій обирати речі для малюка, вважає Аліна Шаманська.

"Для молодої матусі корисно все. Якщо обирати між нічим і коробкою - звичайно, краще обрати коробку. Але все-таки я думаю, що ліпше було б дати гроші. Тому, що молода мама сама знає, що підійде її дитині. У найяскравіших мріях - звичайно, потрібно купити найкращий візочок, ліжечко, пеленальний комодик", - розповідає Аліна Шаманська, телеведуча, Інстамама-2018.

"Пакунок малюка" - ініціатива уряду. Його складали з урахуванням рекомендацій лікарів та міжнародних організацій. В ідеалі кожна сім'я чи опікун має отримати коробку під час виписки з пологового будинку. Програма вже успішно працює у столичних медзакладах.

"Ми отримали перші "бебі-бокси" на початку жовтня місяця. За змістом вони повністю відповідають тим критеріям і тій необхідності, яка потрібна новонародженому протягом першого місяця. Там допомога матері, для того, щоб новонароджений був забезпечений всім необхідним. Особливо, коли мати ще недосвідчена і вона ще не знає, як треба займатися дитиною протягом там перших днів", - пояснює Дмитро Говсєєв, заступник головного лікаря Київського пологового будинку №5.

І хоча це абсолютно нова для України модель, подібні програми ефективно працюють в інших країнах, - наголошують у фонді UNICEF.

"Почти 360 тысяч матерей, и, соответственно, детей, будут получать такую помощь. В первую очередь, это большая социальная программа для всех, и они является таким символом поддержки семьи и матери вне зависимости от доходов, места проживания", - каже Артур Айвазов, керівник напрямку соціальної політики UNICEF.

Спочатку чиновники оголосили, що вартість коробки - пакету дорівнює 5 тисячам гривень, потім - "знизили" планку майже до 3400. Відеоблогер і мама двох діток Каріна Омельянчик влаштувала власний експеримент. Всі речі зі списку вона купила у столичному гіпермаркеті. Жінка вирішила перевірити, скільки коштуватиме в рітейлі вміст пакунка.

"Ми взяли список, який був опублікований на сайті Кабміну і по цьому списку я пішла збирати цей пакунок малюка. Ми в роздріз зібрали - дешевше 3 тисяч гривень. По-суті, його можна було ще доповнювати і зробити величезним пакунком для малюка", - говорить Каріна Омельянчик, журналіст, мама-блогер.

В Мінсоцполітики звітують - матерям вже роздали більше 30 тисяч дарунків. Пакунки отримують по всій країні.

""Пакунок малюка", як і інші ініціативи, працюють на превенцію, на ранню допомогу. І взагалі, ці ініціативи мають всенаціональне охоплення. Дуже важливо, щоб дитина не потрапляла до інтернатних закладів, а залишалася в родинному колі. Мати має пакунок малюка, який до 3 місяців забезпечує всім, що потрібно дитині. Мати отримує грошову виплату при народженні дитини", - говорить Олександра Чуркіна, заступник міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції.

"Бебі-бокс" буде у кожного немовляті, незалежно від статків батьків, - обіцяють урядовці. Водночас, дарунок не впливатиме на отримання грошової виплати.

Чиновники уточнюють - проект пілотний. І обіцяють: вміст "бебі-бокса" обов'язково будуть вдосконалювати.