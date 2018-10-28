Еліна Світоліна перемогла на підсумковому турнірі WTA [ Редактировать ]
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на підсумковому турнірі WTA, який пройшов у Сінгапурі. Фактично це чемпіонат світу у великому тенісі. У ньому змагалися вісім найкращих тенісисток за підсумками року.
Світоліна у фіналі обіграла в трьох сетах американку Слоан Стівенс і вперше для України здобула перемогу у цьому турнірі.
Українська спортсменка отримала за перше місяце сім мільйонів доларів.
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