27 октября, в киевском аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали гражданина Великобритании, который находился в базе Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, в розыск задержанного мужчины подали правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов. Задержанный подозревается в финансовом мошенничестве.

"В столичном аэропорту во время оформления пассажиров, которые прибыли из Амстердама, в отношении гражданина Великобритании произошло срабатывание базы данных Интерпола. Пограничники установили, что иностранца разыскивали на территории Объединенных Арабских Эмиратов за совершение мошенничества в финансовой сфере", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что информацию о задержанном правоохранители передали украинскому бюро Интерпола в Киеве.

Напомним, что президент Интерпола уехал в Китай и пропал.