В аеропорту "Борисполь" задержали британца, которого разыскивал Интерпол [ Редактировать ]
27 октября, в киевском аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали гражданина Великобритании, который находился в базе Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Как сообщается, в розыск задержанного мужчины подали правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов. Задержанный подозревается в финансовом мошенничестве.
"В столичном аэропорту во время оформления пассажиров, которые прибыли из Амстердама, в отношении гражданина Великобритании произошло срабатывание базы данных Интерпола. Пограничники установили, что иностранца разыскивали на территории Объединенных Арабских Эмиратов за совершение мошенничества в финансовой сфере", - рассказали в ГПСУ.
Отмечается, что информацию о задержанном правоохранители передали украинскому бюро Интерпола в Киеве.
Напомним, что президент Интерпола уехал в Китай и пропал.
по теме
Под Одессой жестоко избили врачей скорой помощи
В Одесской области избили врачей скорой помощи, которые приехали по вызову в ночь на воскресенье
Мать утопила детей в озере: шокирующие подробности трагедии
В Киеве произошел вопиющий инцидент: женщина утопила собственных детей в озере. Стали известны подробности жуткого происшествия
Женщина украла собственных детей и утопила в озере
В Дарницком районе Киева на территории озера нашли тела двух детей, о пропаже которых сообщил их отец
В "Борисполе" задержали воевавшего за боевиков украинца
Он находился в составе российских наемников и выполнял задачи в районе города Снежное
Во Львове пьяная женщина везла детей в багажнике
Во Львове патрульные остановили автомобиль, в багажном отделении которого были трое детей